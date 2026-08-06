Chiara Pellacani firma un'impresa storica agli Europei di tuffi di Parigi, conquistando cinque medaglie d'oro nelle cinque gare disputate e completando un percorso netto nella rassegna continentale.

La tuffatrice azzurra ha chiuso il suo en plein salendo sul gradino più alto del podio nel sincro femminile dal trampolino da 3 metri, in coppia con Elisa Pizzini.

Un successo che si aggiunge ai quattro ori già conquistati da Pellacani nella prova a squadre, nel sincro misto dai 3 metri, nel trampolino individuale da 1 metro e in quello da 3 metri.

Un Europeo perfetto per l'atleta romana, che lascia Parigi con cinque titoli continentali e la consapevolezza di aver compiuto un ulteriore salto di qualità.

«Ero consapevole del mio valore, ma in questi Europei mi sono resa conto del salto di qualità. Ho fatto tuffi ad altissimo livello e ora voglio avvicinarmi alle cinesi», ha commentato Pellacani dopo l'ultima vittoria, indicando già il prossimo obiettivo: ridurre il divario dalle atlete che dominano la scena mondiale. Un risultato che, almeno nei sogni, la tuffatrice azzurra aveva già immaginato prima dell'inizio della competizione. «Alla vigilia mi immaginavo in una foto con tutte le medaglie d'oro al collo», ha raccontato. A Parigi quel desiderio è diventato realtà: cinque gare, cinque ori e un Europeo da protagonista assoluta per Chiara Pellacani.