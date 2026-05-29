Il ragazzino avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe provato ad aggredire il docente davanti ai compagni di classe

Un alunno di 11 anni, che frequenta la scuola media di San Vito Lo Capo (Trapani), ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzino avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe provato ad aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L’undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all’interno di un gruppo Telegram.

Ci sarebbe un brutto voto, preso dopo una interrogazione andata male, dietro al gesto dell'undicenne. È il sospetto dei docenti della scuola frequentata dal bambino. È stato lo stesso docente a bloccare il ragazzino quando ha visto che lo voleva accoltellare. Per fortuna non è rimasto ferito, ha avuto solo qualche graffio.