La Camera dei deputati ha approvato il ddl antisemitismo. 147 i si, 93 i contrari, 5 gli astenuti. Il testo era già passato al Senato a marzo e adesso è legge. A votare a favore, oltre alla maggioranza, anche Azione e Italia Viva. Contro hanno votato Pd, M5S e Avs. Tra i dem che hanno detto no c'è Marco Furfaro.

Lo scontro si è giocato su una riga. Le opposizioni chiedevano di aggiungere che non sia considerata antisemitismo «l'espressione della libera critica alle azioni politiche del Governo dello Stato di Israele». La maggioranza l'ha respinta. Anche l'ultimo tentativo di mediazione è caduto: la bozza di compromesso (un articolo 4-bis a tutela della generica «libertà di critica politica») è stata respinta dal Campo largo: mancava la parola «governo d'Israele».

Il nodo è la definizione dell'Ihra. La legge la adotta «ivi inclusi i relativi indicatori». Istituiscono una strategia nazionale e un coordinatore a Palazzo Chigi. Nuovi reati non ne creano. Per molti commentatori, tra quegli indicatori ce ne sono tre che fanno discutere: negare l'autodeterminazione di Israele definendolo «entità razzista», applicargli «due pesi e due misure» e paragonare le politiche di Gerusalemme a quelle naziste.

Amnesty Italia ha denunciato che, in base a quegli indicatori, le attività di monitoraggio già registrano come antisemitismo il suo rapporto sulle violazioni della Convenzione sul genocidio da parte di Israele.

Per Furfaro il rifiuto di quella riga spiega tutto. La destra, attacca, è «la stessa destra che ancora oggi ha nei propri simboli la fiamma neofascista», e dimostra così che «dell'antisemitismo a loro non importa nulla». Secondo il deputato dem, la legge serve a «proteggere il governo Netanyahu dalle sue responsabilità a Gaza e in Cisgiordania», anche a costo di «mettere a repentaglio la libertà nelle università».

Le altre opposizioni usano toni simili. Angelo Bonelli (Avs) la chiama «legge bavaglio», una legge bavaglio fatta per coprire i crimini del governo israeliano. Laura Boldrini accusa la maggioranza di voler censurare la critica a un governo che, secondo lei, si sta macchiando di genocidio. Hanno votato contro anche i deputati vicini a Vannacci, da destra: per loro è «un nuovo reato di opinione».

Sul fronte opposto, Gasparri: «Non limite a libertà di criticare il governo israeliano, ma contro odio antiebraico». Lo scontro più duro però è dentro il Pd. I cinque astenuti sono i deputati riformisti del Partito democratico Piero Fassino, Lorenzo Guerini, Lia Quartapelle, Virginio Merola e Nicola Carè. Emanuele Fiano, ex deputato dem, ha definito il no del centrosinistra «una scelta gravissima», frutto secondo lui di una lettura sbagliata del testo, e ha accusato la sinistra di aver tradito la propria identità. Liliana Segre aveva chiesto un voto unanime e considerava una modifica utile a evitare «una lacerazione su un argomento così sensibile». La presidente dell'Ucei, Livia Ottolenghi, difende la legge: «I voti contrari fanno male».

In Aula la giornata è finita in rissa. Il deputato di FdI Andrea Malaguti ha negato il genocidio citando i dati del ministero della Salute di Gaza, secondo cui le nascite supererebbero i morti, e Fratoianni gli ha detto di vergognarsi. Poi il deputato vannacciano Rossano Sanno ha chiamato Giovanni Gentile, ministro dell’era fascista, «il più grande ministro della Repubblica italiana». Gianni Cuperlo ha risposto urlando: «State zitti fascisti!». Gli animi si erano già scaldati quando la maggioranza aveva bocciato l'emendamento che voleva vietare di intitolare strade e monumenti a personalità che avevano sostenuto l'antisemitismo, in particolare figure del fascismo. E alla vigilia del voto, in commissione la destra boccia la proposta di stop ai prodotti delle colonie israeliane.

Fuori dal Palazzo, la protesta va avanti da mesi. A ottobre in piazza Montecitorio si è tenuto - non senza qualche tensione - un sit in, organizzato da 250 sigle contrarie al ddl. A settembre erano comparse in piazza bandiere di Hamas ed Hezbollah, e il capogruppo di FdI Galeazzo Bignami aveva chiesto a Schlein e Conte di prendere le distanze da una manifestazione diventata «un megafono» per chi inneggia al terrorismo.

Furfaro chiude senza arretrare: «L'antisemitismo è antisemitismo. L'occupazione è occupazione. I crimini di guerra sono crimini di guerra. Un genocidio è un genocidio, anche se a compierlo è Israele». E aggiunge che nessun governo è al di sopra del diritto internazionale, «piaccia o non piaccia a questa destra».

La legge adesso c'è. Resta da capire chi deciderà dove finisce una critica e dove comincia l'odio.