Il leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027. L’ufficializzazione è arrivata in serata durante un intervento televisivo su TF1, dopo il via libera ricevuto in giornata dagli eletti del partito.

«Siamo pronti. C’è una squadra, un programma e un solo candidato», ha dichiarato Mélenchon, sottolineando di ritenersi “il più preparato” all’interno della formazione politica per affrontare lo scenario internazionale attuale, segnato – ha detto – dalla “minaccia di una guerra generalizzata”.

Nel corso dell’intervista, il leader della sinistra radicale ha indicato come principale avversario il Rassemblement National, pur mostrando fiducia sull’esito del confronto elettorale. «Sono il principale avversario perché sembra che vinceranno. Onestamente, non ci credo. Non so nemmeno se arriveranno al secondo turno. Penso che li batteremo sonoramente», ha affermato.

Mélenchon, già candidato in precedenti tornate presidenziali, rilancia così la sua sfida per l’Eliseo, aprendo ufficialmente la corsa interna alla sinistra francese in vista del voto del 2027.