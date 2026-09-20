Dopo i fuorionda che contribuirono alla fine della relazione con la premier, il giornalista torna a regalarle un potenziale mal di testa: «Ci saranno delle motivazioni che portano la gente a votare il generale. Il problema sta da un’altra parte»

Se Giorgia Meloni sperava che Andrea Giambruno avesse definitivamente appeso al chiodo la specialità delle dichiarazioni capaci di provocare qualche mal di pancia dalle parti di Palazzo Chigi, forse dovrà ricredersi. Questa volta niente fuorionda, battute rubate o microfoni dimenticati accesi: l’ex compagno della premier parla davanti a una telecamera e, interrogato su un possibile sodalizio politico tra Meloni e Roberto Vannacci, prima tenta prudentemente di sfilarsi e poi pronuncia una frase destinata a fare parecchio rumore.

«La gente non è stupida. Ci saranno delle motivazioni che portano gli elettori a votarlo. Il problema sta da un’altra parte».

Parole pronunciate durante il Portofino Talks, la manifestazione organizzata da Philia Associates insieme al Comune di Portofino che vede tra gli organizzatori l’ex governatore ligure Giovanni Toti. A raccoglierle sono stati i The Journalai, che hanno chiesto a Giambruno cosa pensasse di un eventuale asse tra la sua ex compagna e Vannacci.

Giambruno dribbla Meloni, poi arriva l’elogio agli elettori di Vannacci

La prima reazione del giornalista è prudente. Giambruno osserva che non sarebbe opportuno per lui esprimersi sull’ipotesi di un sodalizio politico tra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. Una cautela abbastanza comprensibile, considerato che non si tratta soltanto della presidente del Consiglio ma anche della sua ex compagna e della madre di sua figlia. Continua a leggere su LaCapitalenews.it