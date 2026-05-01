Sta bene Giuseppe Conte, reduce da un'operazione chirurgica alla quale si è sottoposto martedì 28 aprile scorso. Ad aggiornare sulle sue condizioni è lo stesso leader M5S, in un post pubblicato sui social.

«Vi ringrazio tutti di cuore - scrive il numero uno del Movimento - per i tanti messaggi di affetto e vicinanza. Il decorso dopo l'intervento chirurgico a cui mi sono sottoposto martedì è regolare: mi sento bene e ho già ripreso alcune attività lavorative. Ancora qualche giorno di convalescenza e si riparte. Non vedo l'ora», assicura.

Sempre dai social era arrivato l'annuncio dell'operazione. «Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni - aveva scritto Conte il 27 aprile scorso - , ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee. Mi dispiace molto - l'annuncio del pentastellato - ma purtroppo dovrò annullare gli incontri più imminenti perché devo sottopormi a un intervento chirurgico. Per qualche giorno non potremo aggiornarci, ma vi assicuro che non vedo l’ora di riprendere al più presto le attività, con rinnovata passione. Intanto prosegue senza sosta il lavoro che stiamo portando avanti per scrivere insieme il programma per cambiare il Paese e preparare i "100 spazi aperti per la democrazia" di maggio, in cui ognuno potrà dare il proprio contributo. A presto». Nelle scorse ore, quindi, l'aggiornamento.