Un documento interno al Pentagono ipotizzerebbe misure punitive contro i Paesi che si sono rifiutati di concedere basi e diritti di sorvolo per le operazioni militari contro l'Iran. Il premier Sanchez: «Ci basiamo solo sugli atti ufficiali»

Un documento interno al Pentagono ipotizzerebbe misure punitive nei confronti degli alleati Nato considerati “difficili” nel contesto del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto rivelato da Reuters, tra le opzioni allo studio figurerebbero la sospensione della Spagna dall'Alleanza Atlantica e una revisione della posizione americana sulla sovranità delle isole Falkland, contese tra Regno Unito e Argentina.

La nota nascerebbe dalla frustrazione di Washington per la riluttanza di alcuni alleati a concedere accesso alle basi e diritti di sorvolo per le operazioni militari contro Teheran.

A margine del vertice informale Ue a Cipro, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha risposto con fermezza: «Non ci basiamo sulle email. Ci basiamo su documenti ufficiali e posizioni governative, in questo caso degli Stati Uniti».