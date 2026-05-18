La Casa più spiata d’Italia sta per chiudere i battenti dopo 6 mesi di convivenza, alleanze e scontri accesi. Ecco chi si è già aggiudicato un posto sul podio e chi vi ambisce

Il sipario sta per calare sull’edizione 2026 del Grande Fratello Vip, il reality show più amato dal pubblico di Canale 5 si appresta a vivere la sua notte più importante. Dopo mesi di convivenza, alleanze e scontri accesi, la tensione nella Casa è arrivata al punto di rottura: domani sera verrà finalmente svelato il nome del sesto e ultimo finalista.

Anticipazioni finale martedì 19 maggio 2026

L’appuntamento è fissato per la prima serata di domani, intorno alle 21:35, con una diretta di circa quattro ore condotta da Ilary Blasi. Accanto a lei, a commentare ogni singola emozione e a stuzzicare i protagonisti, ci saranno le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, una coppia che in questa edizione ha saputo dividere e appassionare il pubblico. Il clima si preannuncia rovente, considerando che la rosa dei finalisti è quasi al completo: Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe sono già certi di un posto sul podio dell’edizione 2026 del GF. Resta però un’ultima casella da riempire, un posto conteso tra due nomi pesanti che hanno segnato il percorso di quest’anno.

Raimondo Todaro o Renato Biancardi?

Il televoto attualmente in corso vede infatti scontrarsi Raimondo Todaro e Renato Biancardi. La sfida è nata dalle convulse nomination di venerdì scorso, quando i VIP sono stati chiamati a una scelta brutale rispondendo alla domanda su chi non avrebbero voluto vedere in finale. Continua a leggere su LaCapitale