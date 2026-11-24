Il fondatore pentastellato attende la decisione della magistratura prevista forse a gennaio. Nuove stoccate all’ex premier e parole di affetto per Di Battista e Di Maio

Beppe Grillo non ha alcuna intenzione di farsi da parte. Il fondatore del Movimento 5 Stelle torna a rivendicare il proprio ruolo sulla scena politica italiana, rilancia la battaglia per il simbolo pentastellato e prospetta la possibilità di affidarlo a una nuova generazione di attivisti. Nel mirino c’è ancora Giuseppe Conte, ribattezzato sarcasticamente «il reverendo Jones», mentre parole di affetto sono riservate ad Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio.

«Io ci sono, sono l’unico che può cambiare questo Paese, ho una visione diversa», sostiene il comico genovese, che immagina un nuovo sistema di governo nel quale l’intelligenza artificiale contribuisca a trasformare gli attuali meccanismi democratici.

Grillo rivuole il Movimento 5 Stelle: la battaglia per il simbolo

Il passaggio politicamente più significativo riguarda la controversia giudiziaria sulla titolarità del simbolo del Movimento 5 Stelle. Grillo guarda a gennaio, quando potrebbe arrivare una decisione sulla vicenda.

«A gennaio ci sarà forse un giudice che dirà che questo simbolo è mio», ha spiegato il fondatore del Movimento, aggiungendo: «Se il giudice dice che il Movimento è mio me lo prendo e magari lo darò in uso ai minori di 25 anni».

Non risparmia le stoccate a Giuseppe Conte, del quale ironizza sull’identità politica ricorrendo a un riferimento alla fisica quantistica: «È dentro il principio di indeterminabilità».

Continua a leggere su LaCapitale