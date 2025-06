«Gli americani dovrebbero sapere che la nazione iraniana non si arrenderà e che qualsiasi intervento militare da parte loro causerà senza dubbio danni irreparabili». Lo ha affermato la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, durante un discorso trasmesso dalla tv di Stato. Per la Guida suprema iraniana l'ultimatum lanciato dal presidente Usa, Donald Trump, per una resa incondizionata dell'Iran è «inaccettabile».

Trump: «Attaccare l'Iran? Non lo dirò in pubblico»

«Attaccare i siti nucleari iraniani? Certo non lo dirò a voi»: lo ha detto Donald Trump rispondendo ai giornalisti al seguito alla Casa Bianca ribadendo che Teheran si trova «in guai grossi e vuole negoziare». «È molto tardi per l'Iran per iniziare a negoziare», ha ribadito il presidente degli Stati Uniti che sostien che Teheran «non ha difese». Donald Trump ha ribadito che dall'Iran vuole una «resa incondizionata».

«Non deve avere l'arma nucleare, deve rinunciarvi», ha insistito il presidente alla Casa Bianca. «Gli iraniani hanno suggerito di venire alla Casa Bianca a negoziare», rispondendo a una domanda dei giornalisti anche su un possibile attacco americano: «Potrei come non potrei attaccare l'Iran». Trump ha raccontato di aver «sentito Vladimir Putin ieri, si è offerto di mediare» in Medio Oriente. «Gli ho detto fammi un favore, mediamo con la Russia prima», ribadendo che la guerra in Ucraina, se fosse stato lui presidente, non sarebbe mai accaduta.