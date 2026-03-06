L’escalation continua, il tycoon: «Escludo un intervento perchè sono già deboli». La Repubblica Islamica lancia droni contro l’Azerbaigian e avverte Washington: «Siamo pronti a un’invasione di terra, li aspettiamo»

L’escalation in Medio Oriente prosegue mentre si intensificano gli attacchi tra Iran e la coalizione guidata da Stati Uniti e Israele. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di voler avere un ruolo nella scelta del successore della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso nei raid dei giorni scorsi, definendo «inaccettabile» l’ipotesi che il potere passi al figlio Mojtaba.

Nel frattempo il Senato Usa ha respinto una risoluzione che avrebbe limitato i poteri di guerra della Casa Bianca, lasciando di fatto mano libera all’amministrazione per continuare l’operazione militare. Sul terreno la tensione cresce: l’Iran ha lanciato droni contro l’Azerbaigian, che ha denunciato l’attacco e minacciato ritorsioni, mentre Teheran avverte gli Stati Uniti di essere pronta anche a fronteggiare un’eventuale invasione di terra.