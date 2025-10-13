Sono in buone condizioni di salute e stanno in piedi autonomamente. Herzog: «Questa è una mattina di grande speranza»

Sette ostaggi sono stati consegnati da Hamas alle squadre della Croce Rossa nel nord di Gaza. Stanno bene e stanno in piedi autonomamente. Lo confermano fonti israeliane e arabe. I sette ostaggi rilasciati da Hamas nel nord di Gaza sono Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel, Omri Miran, Gali e Ziv Berman, Matan Angrest ed Eitan Mor.

«Questa è una mattina di grande speranza e grande preghiera. Una mattina in cui ci aspettiamo e desideriamo vedere tutti a casa, fino all'ultimo». Lo ha dichiarato il presidente di Israele Isaac Herzog.

Hamas: «Impegno per l'accordo, Israele lo rispetti»

«Dichiariamo il nostro impegno nei confronti dell'accordo raggiunto e dei relativi calendari, a condizione che Israele li rispetti». Lo afferma Hamas in una nota subito dopo il rilascio dei primi sette ostaggi israeliani.

