Sono in buone condizioni di salute e stanno in piedi autonomamente. Herzog: «Questa è una mattina di grande speranza»
PHOTO
La liberazione dei primi ostaggi israeliani da parte di Hamas
Sette ostaggi sono stati consegnati da Hamas alle squadre della Croce Rossa nel nord di Gaza. Stanno bene e stanno in piedi autonomamente. Lo confermano fonti israeliane e arabe. I sette ostaggi rilasciati da Hamas nel nord di Gaza sono Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel, Omri Miran, Gali e Ziv Berman, Matan Angrest ed Eitan Mor.
Herzog: «Questa è una mattina di grande speranza»
«Questa è una mattina di grande speranza e grande preghiera. Una mattina in cui ci aspettiamo e desideriamo vedere tutti a casa, fino all'ultimo». Lo ha dichiarato il presidente di Israele Isaac Herzog.
Hamas: «Impegno per l'accordo, Israele lo rispetti»
«Dichiariamo il nostro impegno nei confronti dell'accordo raggiunto e dei relativi calendari, a condizione che Israele li rispetti». Lo afferma Hamas in una nota subito dopo il rilascio dei primi sette ostaggi israeliani.