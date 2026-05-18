Macabra scoperta a Pollena Trocchia. La pista più probabile è quella del duplice omicidio. Ci sarebbe un sospettato

I cadaveri di due donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere di Pollena Trocchia, nel Napoletano. I corpi delle due vittime, non ancora identificate ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione: l'ipotesi è che sarebbero precipitate da due differenti piani. Indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Nola. La pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato: un uomo è interrogato in caserma.