I guerriglieri avanzano nelle montagne iraniane, mentre Washington e Tel Aviv valutano alleanze strategiche: una possibile collaborazione militare e geopolitica che potrebbe cambiare gli equilibri regionali

Un funzionario della Coalizione delle Forze Politiche del Kurdistan Iraniano (CPFIK) afferma che gruppi armati curdi con base in Iraq hanno già avviato un’offensiva militare contro le forze del regime iraniano.

Secondo la fonte, i combattenti del Partito per la Vita Libera del Kurdistan (PJAK) hanno preso posizioni di combattimento all’interno del territorio iraniano a partire da lunedì 2 marzo. “I movimenti militari di terra delle forze curde contro l’Iran sono iniziati dalla mezzanotte del 2 marzo,” ha dichiarato a i24NEWS.

Le forze iraniane, secondo il funzionario, hanno evacuato il 3 marzo la città di frontiera di Mariwan e stanno allestendo posizioni difensive nella zona e nei dintorni. Migliaia di combattenti del PJAK sarebbero già dispiegati nelle montagne, in particolare nei Monti Zagros.

Il PJAK opera con due ali armate: le YRK (Unità di Protezione del Kurdistan Orientale) e le HPJ (Forze di Protezione Femminili), ispirate alle formazioni curde in Siria.

Potenziale collaborazione con Usa e Israele

I media internazionali hanno ipotizzato che Washington stia valutando i gruppi curdi come possibili partner per esercitare pressione sull’Iran. Secondo la CNN, la CIA starebbe esplorando piani per armare le forze curde con l’obiettivo di fomentare un’insurrezione popolare. Axios ha riferito che il presidente Donald Trump avrebbe discusso con leader curdi in Iraq della situazione in Iran e Israele.

Il funzionario CPFIK ha dichiarato che diverse fazioni curde sono pronte a cooperare con gli Stati Uniti e Israele. “La maggior parte dei partiti armati del Kurdistan Orientale è pronta a lavorare apertamente con lo Stato di Israele e gli USA,” ha detto, citando oltre al PJAK anche il Partito Democratico del Kurdistan Iraniano (KDPI), le fazioni Komala e il Partito della Libertà del Kurdistan (PAK).

Obiettivi strategici

Il funzionario ha sottolineato che l’Iran è un “paese multinazionale” composto da curdi, baluchi, azeri, turkmeni e arabi, e che indebolire Teheran potrebbe favorire maggiore autonomia o indipendenza per queste comunità. Ha ipotizzato che un futuro Stato curdo possa diventare un corridoio strategico tra il Golfo Persico e Israele.

“I curdi sono una forza potente per sconfiggere i nemici di Israele. Curdi ed ebrei sono alleati naturali in Medio Oriente,” ha affermato, ricordando che molti curdi vedono l’esempio di Israele come prova che l’indipendenza è possibile anche per le nazioni senza Stato.

Attenzione alle conferme

Le affermazioni sui movimenti militari curdi e sul possibile sostegno statunitense non sono state verificate in modo indipendente. Né la Casa Bianca né funzionari israeliani hanno confermato pubblicamente piani per armare gruppi curdi all’interno dell’Iran.