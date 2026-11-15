Oltre due milioni tra morti, feriti e dispersi. La Russia ha sacrificato centinaia di migliaia di uomini per conquistare territori. Ma adesso, mentre riprendono le trattative, il Cremlino rilancia una pretesa ancora più ambiziosa: riportare la NATO ai confini del 1997 e ristabilire la propria zona d’influenza sull’Europa orientale

Oltre due milioni tra morti, feriti e dispersi. La Russia ha sacrificato centinaia di migliaia di uomini per conquistare territori. Ma adesso, mentre riprendono le trattative, il Cremlino rilancia una pretesa ancora più ambiziosa: riportare la NATO ai confini del 1997 e ristabilire la propria zona d’influenza sull’Europa orientale.

C’è una tragedia che i numeri, da soli, non riescono a raccontare. La guerra in Ucraina è diventata un immenso cimitero. Ogni regione, ogni città, ogni villaggio ha famiglie che aspettano notizie, madri che piangono, figli che non torneranno più.

Dall’invasione russa del febbraio 2022, il prezzo umano è diventato spaventoso. Secondo il Center for Strategic and International Studies, fino a giugno 2026 le forze russe avrebbero registrato tra 400.000 e 450.000 militari uccisi e circa 1,4 milioni di perdite complessive, considerando morti, feriti e dispersi. Per l’Ucraina la stima è di 125.000-150.000 militari uccisi e tra 525.000 e 625.000 perdite complessive.

Sono valutazioni, non conteggi ufficiali certificati. Ma danno la misura di una carneficina che ha già superato i due milioni di perdite militari.

A rendere ancora più impressionante il bilancio russo sono le nuove informazioni provenienti dagli archivi di Rosstat, l’istituto nazionale di statistica. Una fuga di dati ha fatto emergere oltre 400.000 decessi collegati alla guerra. Alcune elaborazioni arrivano a circa 450.000. Mediazona e BBC Russian hanno invece identificato per nome quasi 286.000 militari russi uccisi. Il Cremlino non pubblica un bilancio aggiornato delle proprie vittime dal 2022.

La guerra sta divorando soprattutto uomini giovani e adulti, spesso provenienti dalle regioni più povere e periferiche della Federazione. Il peso delle perdite è particolarmente alto in territori lontani da Mosca e San Pietroburgo. Non è un dettaglio: anche il sacrificio umano segue le disuguaglianze sociali e geografiche della Russia.

Eppure, nonostante questa strage, non si è prodotta una contestazione interna capace di fermare Putin. La repressione, il controllo dell’informazione, il reclutamento di uomini economicamente fragili e la distribuzione diseguale del costo della guerra hanno contribuito a rendere meno visibile il dissenso. Ma il silenzio non significa assenza di dolore. E soprattutto non significa che la società russa non stia pagando un prezzo enorme.

Anche l’Ucraina è stata devastata. Ha perso uomini, giovani, lavoratori, famiglie. Ha visto milioni di cittadini lasciare il Paese, ha subito distruzioni immense e continua a vivere sotto i bombardamenti. Il calo delle nascite, la separazione delle famiglie, la fuga di competenze e la paura del futuro stanno producendo una ferita demografica che durerà per generazioni.

E tuttavia gli ucraini continuano a difendere la propria indipendenza. Non stanno combattendo per conquistare territori russi. Combattono perché non vogliono che sia Mosca a decidere il destino del loro Paese.

È in questo scenario che si sono riaperte le trattative.

A Abu Dhabi, l’11 novembre, le delegazioni russa e ucraina, con la mediazione americana, hanno compiuto un passo avanti sullo scambio di prigionieri. Ma sul nodo decisivo, quello territoriale, non c’è accordo. Putin pretende l’intero Donbass, anche le porzioni che l’esercito russo non controlla. Zelensky rifiuta di consegnare territori e chiede garanzie concrete affinché l’aggressione non si ripeta.

Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno incontrato Putin a Mosca il 12 novembre e successivamente Zelensky a Dublino. La diplomazia si muove, ma la pace resta lontana.

La questione più inquietante, però, è un’altra. Il 14 novembre è emerso un documento russo presentato durante i colloqui, che ripropone le pretese avanzate dal Cremlino nel dicembre 2021, poco prima dell’invasione.

Putin non chiede soltanto che l’Ucraina rinunci alla NATO. Vuole che l’Alleanza atlantica ritiri le proprie forze e le proprie basi dalle posizioni raggiunte dopo il 1997. Vuole limitare le attività militari occidentali nell’Europa orientale, nel Caucaso e in Asia centrale. Vuole fermare gli aiuti militari a Kiev e impedire la presenza di contingenti stranieri in Ucraina.

Tradotto: Mosca vuole tornare a decidere quali Paesi dell’Europa orientale possano ospitare forze militari occidentali e quali alleanze possano scegliere.

È una pretesa enorme. Significherebbe mettere in discussione la sovranità di Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Paesi baltici e degli altri Stati entrati nella NATO dopo il 1997. Significherebbe, in sostanza, riconoscere alla Russia un diritto di veto sulle scelte di sicurezza dei suoi vicini.

È questo il vero obiettivo politico che emerge dalla posizione di Putin. Non soltanto il Donbass. Non soltanto la Crimea. Ma un nuovo ordine europeo nel quale la Russia torni a esercitare una sorta di protettorato politico e militare sui Paesi che un tempo appartenevano al blocco sovietico.

Intanto, la Russia continua a sacrificare centinaia di migliaia di uomini per una guerra che non ha risolto i problemi di sicurezza che diceva di voler affrontare. E rischia di compromettere il proprio futuro demografico, economico e sociale.

La domanda, allora, non riguarda soltanto quando finirà la guerra. Riguarda a quali condizioni finirà.

Perché una pace che riconoscesse a Putin il diritto di decidere il futuro dell’Ucraina e di condizionare la libertà degli altri Paesi europei non sarebbe una pace giusta. Sarebbe la legittimazione della legge del più forte.

E dopo aver pagato un prezzo così terribile, l’Europa non può permettersi di scoprire che il sacrificio degli ucraini è servito soltanto a riportare indietro la storia.