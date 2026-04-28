Molti esportatori non sono stati in grado di comunicare con gli acquirenti o di spedire la merce in tempo a causa dell’interruzione, che ha creato un’opportunità per i concorrenti stranieri come l’Afghanistan

Il blocco di Internet ha gravemente danneggiato le esportazioni di zafferano iraniano, interrompendo i contatti tra gli esportatori e i clienti internazionali. Lo scrive Iran International che cita ha dichiarato un funzionario del settore.

Stando a dati pubblicati da Fao e World Bank, l'Iran è il principale produttore di zafferano, rappresentando circa l'85-95% dell'offerta globale.

Il vicepresidente del Consiglio nazionale dello zafferano iraniano, spiega Iran International, ha affermato che molti esportatori non sono stati in grado di comunicare con gli acquirenti o di spedire la merce in tempo a causa del limitato accesso a Internet.

Il funzionario ha aggiunto che l'interruzione ha creato un'opportunità per i concorrenti stranieri, tra cui l'Afghanistan, di vendere zafferano iraniano sui mercati globali con il proprio nome.