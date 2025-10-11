Incendio in una palazzina di quattro piani ha causato la morte di tre persone, la scorsa notte, a Cornaredo, nel Milanese.

A perdere la vita sono stati un uomo e una donna, rispettivamente di 88 e 82 anni, anziani genitori della terza vittima, il figlio 55enne.

Lo hanno riferito i Carabinieri del Comando provinciale di Milano che indagano sull'accaduto.

Sul posto la Compagnia di Corsico (Milano) e la sezione investigativa dei Vigili del fuoco, che dovranno accertare le cause del rogo. L'appartamento è stato sequestrato.



In totale, secondo quanto riferito da Carabinieri e Vigili del fuoco, sono state evacuate tra le 40 e le 50 persone appartenenti a 17 nuclei famigliari. Le persone valutate a livello medico sono state 19 mentre otto quelle trasportate in vari ospedali per accertamenti o per l'inalazione di fumi. Nessuna risulta in gravi condizioni.