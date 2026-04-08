I prezzi del petrolio sono crollati bruscamente dopo l'annuncio di una tregua di due settimane nel conflitto con l'Iran, invertendo la recente forte crescita. Il prezzo di un barile di greggio Brent con consegna a giugno è crollato di circa il 16%, attestandosi intorno ai 92 dollari, il livello più basso da metà marzo. Il greggio statunitense West Texas Intermediate (Wti) con consegna a maggio ha registrato un calo simile.

I prezzi del petrolio rimangono un indicatore chiave dell'inflazione e delle preoccupazioni economiche sul mercato. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno concordato la tregua poco prima della scadenza del termine fissato dal presidente statunitense Donald Trump, che aveva minacciato attacchi su larga scala contro il settore energetico iraniano se Teheran non avesse riaperto lo Stretto di Hormuz entro le 00:00 GMT di mercoledì.

Entrambe le parti hanno annunciato la tregua poco prima della scadenza. Lo stretto, arteria cruciale per il commercio globale di petrolio e gas, era stato di fatto bloccato dall'Iran durante il conflitto, causando un forte aumento dei prezzi del petrolio. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che il transito attraverso lo stretto sarà ora possibile in sicurezza per due settimane.