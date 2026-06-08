La notizia è stata diffusa da Nournews. Restano da accertare l'origine della deflagrazione e le eventuali conseguenze per persone o strutture

Una forte esplosione è stata avvertita nella parte occidentale di Teheran. A riferirlo è l'agenzia iraniana Nournews, organo di stampa affiliato al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale della Repubblica islamica.

Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle cause della deflagrazione né su eventuali danni o feriti. Le autorità iraniane non hanno ancora rilasciato dichiarazioni sull'accaduto. L'esplosione, secondo quanto riportato dai media locali, è stata chiaramente udita in diverse aree della capitale. La situazione resta in evoluzione e sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.