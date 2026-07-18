Dal momento che nessuno riesce a impedire agli Stati Uniti di continuare ad attaccare l'Iran, a Teheran non resta altra scelta che rispondere con la stessa forza. A chiarirlo sono stati i Guardiani della rivoluzione (Irgc), in una nota riportata dai media iraniani. «Poiché non esiste alcuna istituzione internazionale in grado di fermare» quelle che vengono definite le brutalità dell'esercito statunitense, secondo l'Irgc non resta altra scelta che seguire il precetto coranico: “Aggredite chi vi aggredisce in misura pari all'aggressione subita”, si legge nel comunicato.

I Pasdaran hanno annunciato di avere ucciso diversi soldati nell'ultimo attacco sulla base dell'esercito americano di Arifjan in Kuwait. Lo si legge in una nota riportata dalla televisione Irib. Secondo i Guardiani della rivoluzione iraniani nei bombardamenti notturni è stato colpito con droni e distrutto anche il radar della base aerea statunitense di Ali Al Salem, sempre in Kuwait. Sarebbe stato centrato anche un hangar utilizzato per la manutenzione degli armamenti e il ricovero dei droni.

Intanto gli Stati Uniti hanno colpito l'impianto di dissalazione Bonj di Jask e di conseguenza 20 villaggi, per un totale di 10.000 abitanti, sono rimasti senz'acqua. A riferirlo è stato l'amministratore delegato della Società Acqua e Fognature della provincia di Hormozgan, citato dal'agenzia Tasnim. Nell'attacco sono stati completamente distrutti la stazione di pompaggio per il prelievo dell'acqua dal mare e il trasformatore elettrico dell'impianto che ha una capacità produttiva di 3.150 metri cubi al giorno.