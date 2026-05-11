L'Iran respinge il piano Usa. «Non mi piace la loro risposta, è inappropriata», commenta Trump. Gli Usa monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e «a un certo punto» se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% col mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi: la premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli Affari esteri Ue. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione di quelli della Difesa su Hormuz.