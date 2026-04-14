Diecimila soldati e dodici navi statunitensi effettuano la stretta sui porti iraniani, ma il presidente americano non esclude un nuovo round negoziale. Netanyahu alza la tensione evocando Auschwitz e attaccando un'Europa che «ha perso la propria identità»

I colloqui tra Stati Uniti e Iran potrebbero riprendere già nei prossimi giorni, in un contesto internazionale sempre più teso e segnato da sviluppi militari e dichiarazioni politiche di forte impatto. A rilanciare l’ipotesi è stato Donald Trump, che in un’intervista al New York Post ha lasciato intendere un possibile riavvicinamento.

“Abbiamo in mente un altro luogo” per i colloqui con l’Iran, ha dichiarato il presidente, precisando che “si stanno muovendo delle cose ma non credo che sarà lì che faremo il nostro prossimo incontro”, escludendo di fatto il Pakistan come sede del negoziato.

Blocco navale e tensione militare

Sul piano operativo, la pressione americana si è intensificata con l’avvio di un blocco navale che coinvolge direttamente i porti iraniani. Secondo quanto riferito dal Comando centrale degli Stati Uniti, sei navi mercantili hanno invertito la rotta, tornando verso i porti iraniani dopo essersi imbattute nelle operazioni militari.

Il dispositivo messo in campo è imponente: oltre 10.000 militari americani e 12 navi della US Navy sono impegnati nel controllo dell’area. Il blocco, viene sottolineato, è attuato “nei confronti di navi di tutte le nazioni” sia in entrata sia in uscita dai porti iraniani.

Una misura che segna un ulteriore irrigidimento dei rapporti e che rischia di avere ripercussioni anche sul traffico commerciale internazionale.

Le parole di Netanyahu e lo scontro politico

A rendere ancora più acceso il clima è intervenuto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che durante un discorso pre-registrato per la Giornata della Memoria presso Yad Vashem ha tracciato un parallelismo destinato a far discutere.

Il leader israeliano ha paragonato i siti nucleari iraniani ai campi di sterminio nazisti, affermando che “se non fossimo intervenuti in Iran, i nomi di Natanz, Fordow, Isfahan e Parchin sarebbero probabilmente stati ricordati con eterno terrore, esattamente come Auschwitz, Treblinka, Majdanek e Sobibor”.

Nel suo intervento, Netanyahu ha rivolto anche un duro attacco all’Europa, accusandola di “aver perso il controllo della propria identità, dei propri valori, della propria responsabilità di difendere la civiltà dalla barbarie”. Parole accompagnate da un monito diretto: “ha molto da imparare da noi”, soprattutto sul piano della “distinzione morale fra bene e male”.

In questo scenario complesso, tra aperture diplomatiche e dimostrazioni di forza, i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per comprendere se prevarrà la strada del dialogo o quella dell’escalation.