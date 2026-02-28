"Distruggeremo i loro missili e ci assicureremo che l'Iran non abbia il nucleare. Il regime imparerà a breve che non bisogna sfidare la forza delle forze armate americane". Lo ha detto Donald Trump assicurando di aver preso tutte le misure per cercare di minimizzare i rischi per gli americani impegnati in questa "nobile missione". Il presidente ha comunque ammesso che potrebbero esserci delle vittime. "Gli Stati Uniti stanno conducendo un'operazione massiccia e in corso per impedire a questa dittatura molto malvagia e radicale di minacciare l'America e i nostri interessi fondamentali di sicurezza nazionale. L'ora della libertà è vicina", ha sostenuto Trump.