A Teheran esplosioni continue, missili in volo. Boati anche nella zona del quartier generale delle forze armate. Sirene a Gerusalemme: si attende una risposta con missili e droni. Il presidente Usa agli iraniani: «Prendete il controllo del vostro governo»
PHOTO
Middle East Images/ABACA
Venti di guerra in Medioriente. Israele ha lanciato un attacco preventivo all'Iran al quale partecipano, secondo i media statunitensi, anche gli Usa. Colonne di fumo nero sono visibili a Teheran: lo riportano giornalisti dell'Afp. A Gerusalemme sono partite "sirene d'allarme", attivate per una "allerta estremamente grave" secondo quanto riferito dalle autorità.
Il ministro della Difesa Israel Katz ha comunicato che "Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce allo Stato".
Di conseguenza, ha aggiunto, "si prevede un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele e la sua popolazione civile nell'immediato futuro".
08:44
Iran, Tajani convoca riunione urgente
Antonio Tajani ha convocato per le 10 una riunione di emergenza alla Farnesina alla quale parteciperanno "tutti gli ambasciatori dell'area per una valutazione della situazione e per decidere eventuali provvedimenti da adottare". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri su SkyTg24. "Il presidente del Consiglio è costantemente informato dall'alba di questa mattina" ha aggiunto Tajani, secondo il quale si valuta l'evacuazione di tutti gli italiani presenti nella Repubblica islamica.
08:18
L'Iran risponde agli attacchi con i missili
Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato di aver rilevato il lancio di missili dall'Iran in direzione del territorio dello Stato di Israele. I sistemi di difesa sarebbero entrati in funzione per intercettare la minaccia, secondo quanto riferito in una comunicazione ufficiale. Negli ultimi minuti, il Comando del fronte interno avrebbe inviato direttive precauzionali direttamente ai telefoni cellulari nelle aree interessate. Alla popolazione è stato chiesto di attenersi alle istruzioni di sicurezza e di raggiungere immediatamente spazi protetti in caso di allerta, rimanendovi fino a nuove disposizioni. Le autorità israeliane hanno inoltre raccomandato di non lasciare i rifugi se non dopo indicazioni esplicite e di continuare a seguire le linee guida del Comando del fronte interno.
08:07
Iran, il presidente Pezeshkian illeso negli attacchi
Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, è "rimasto illeso" negli attacchi condotti contro il Paese da Israele e Stati Uniti: lo ha indicato l'agenzia statale Irna citata da Al Jazeera.
08:06
Trump agli iraniani: «Prendete il controllo del vostro governo
In un messaggio video il presidente Donald Trump ha invitato il popolo iraniano a "prendere il controllo del proprio governo" una volta concluse le operazioni militari in corso. "Probabilmente questa sarà la vostra unica occasione per generazioni", ha affermato. "Per molti anni avete chiesto l'aiuto dell'America, ma non l'avete mai ottenuto. Nessun presidente era disposto a fare ciò che io sono disposto a fare stasera. Ora avete un presidente che vi sta dando ciò che volete, quindi vediamo come rispondete",
07:59
Attacco all'Iran, Trump: «Distruggeremo i loro missili»
"Distruggeremo i loro missili e ci assicureremo che l'Iran non abbia il nucleare. Il regime imparerà a breve che non bisogna sfidare la forza delle forze armate americane". Lo ha detto Donald Trump assicurando di aver preso tutte le misure per cercare di minimizzare i rischi per gli americani impegnati in questa "nobile missione". Il presidente ha comunque ammesso che potrebbero esserci delle vittime. "Gli Stati Uniti stanno conducendo un'operazione massiccia e in corso per impedire a questa dittatura molto malvagia e radicale di minacciare l'America e i nostri interessi fondamentali di sicurezza nazionale. L'ora della libertà è vicina", ha sostenuto Trump.
07:32
Il Nyt: attacchi «per ora» contro apparato militare
Gli attacchi statunitensi contro l'Iran, sferrati contemporaneamente a quelli israeliani, hanno come obiettivo, "al momento" l'apparato militare di Teheran: lo riferisce il New York Times, citando un funzionario americano. Secondo la fonte, oltre ai siti legati al programma nucleare, nel mirino vi sarebbero infrastrutture connesse al vasto arsenale missilistico iraniano. L'Iran disporrebbe infatti di oltre 2.000 missili, in prevalenza balistici a corto e medio raggio, distribuiti in diverse basi e siti di lancio sul territorio nazionale. Ufficiali militari statunitensi, sempre citati dal quotidiano, sottolineano che tali sistemi sono disseminati in varie aree del Paese, rendendo complessa un'eventuale operazione di neutralizzazione completa.
07:30
Iran, attacco pianificato per mesi
L'attacco preventivo lanciato da Israele con Usa contro l'Iran è stato pianificato congiuntamente per mesi. È quanto sostiene una fonte anonima della sicurezza israeliana citata da Channel 12, secondo la quale Tel Aviv e Washington sono "sulla stessa lunghezza d'onda". E' previsto, ha aggiunto, che la "fase iniziale" dell'attacco congiunto duri quattro giorni. La tempistica degli attacchi iniziali e' stata studiata per sorprendere gli iraniani, che non si aspettavano un attacco diurno.
07:28
Attacco all'Iran, Tajani: seguo gli sviluppi
"Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le ambasciate d'Italia a Teheran e a Tel Aviv. Priorita': la sicurezza dei nostri connazionali. Alla Farnesina al lavoro l'Unita' di crisi". E' il messaggio postato su X dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo che Israele ha lanciato un attacco preventivo all'Iran.
07:27
Il Mossad scrive agli iraniani: «Non siete soli
Il Mossad, il servizio segreto israeliano, ha scritto un messaggio in lingua persiana sul suo canale Telegram dove invita la popolazione a "riportare l'Iran ai suoi giorni gloriosi". "Fratelli e sorelle iraniani, non siete soli. Abbiamo lanciato un canale Telegram altamente sicuro e dedicato appositamente per voi. Insieme, restituiremo all'Iran i suoi giorni gloriosi", si legge nella dichiarazione. Il Mossad ha invitato gli iraniani a "condividere foto e video della vostra giusta lotta contro il regime".
07:23
La Cnn: anche gli Usa partecipano agli attacchi
Le forze armate degli Stati Uniti stanno partecipando attivamente agli attacchi israeliani contro l'Iran, secondo due ufficiali anonimi citati dall'emittente televisiva "Cnn". Israele ha colpito la capitale iraniana Teheran oggi, in pieno giorno: una colonna di fumo si e' alzata dal centro cittadino in seguito a un'esplosione avvenuta nei pressi degli uffici della Guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei. Non e' chiaro se il leader 86enne leader si trovasse sul posto: l'ayatollah non appare in pubblico da giorni, in concomitanza con l'aumento delle tensioni con Washington. Testimoni a Teheran hanno riferito di una prima detonazione nei pressi dell'ufficio di Khamenei; la televisione di Stato iraniana ha confermato l'esplosione senza indicarne le cause. Ulteriori scoppi sono stati uditi successivamente nella capitale, mentre le autorità non hanno diffuso informazioni su eventuali vittime.