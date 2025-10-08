Il Ministero degli Esteri dello Stato ebraico: «Un altro vano tentativo di violare il blocco navale legale ed entrare in una zona di combattimento si è concluso in un nulla di fatto». La Ffc: «Attaccati in mare»
PHOTO
Frame del breve video pubblicato su X/GlobalSumud assieme al messaggio: "The Conscience Boat and Thousand Madleens to Gaza — part of the Freedom Flotilla Coalition — have just been intercepted!". CREDIT GlobalSumud (IMMAGINE DA USARE SOLO PER NOTIZIE RELATIVE ALL'ABBORDAGGIO ISRAELIANO ALLE NAVI DELLE FLOTILLA - NPK)
Le nove barche della nuova Flotilla che era diretta a Gaza sono state intercettate da Israele, a circa 120 miglia nautiche dalla Striscia.
Lo Stato ebraico assicura che tutti gli attivisti stanno bene e che verranno espulsi presto.
Freedom Flotilla Coalition (Ffc) aveva affermato che «a circa 120 miglia nautiche da Gaza, Israele ha attaccato» la spedizione. Risultano tutte intercettate le nove imbarcazioni che ne facevano parte.
Israele conferma da parte sua di aver intercettato la nuova Flotilla. «Un altro vano tentativo di violare il blocco navale legale ed entrare in una zona di combattimento si è concluso in un nulla di fatto», si legge sull'account X del Ministero degli Esteri dello Stato ebraico. «Le navi e i passeggeri - continua la nota - sono stati trasferiti in un porto israeliano. Tutti sono sani e salvi e in buona salute. Si prevede che saranno espulsi tempestivamente».