Per il New York Times gli Stati Uniti avrebbero usato un missile balistico di nuova concezione il primo giorno della guerra contro l'Iran colpendo una scuola elementare e una palestra causando la morte di almeno 21 persone

La Spagna ha chiuso il proprio spazio aereo ai voli coinvolti nell'operazione lanciata dagli Stati Uniti e da Israele contro l'Iran come si legge su El Pais. Il governo di Madrid non solo ha vietato l'utilizzo delle basi aeree di Rota (Cadice) e Moron de la Frontera (Siviglia) a caccia o aerei cisterna impegnati nell'attacco, ma ha negato anche l'ingresso nel proprio spazio aereo agli aerei statunitensi di stanza in Paesi terzi, come il Regno Unito o la Francia.

Tajani: «Tregua più vicina rispetto a Ucraina»



«Certamente si arriva prima alla tregua per il Medio Oriente che per l'Ucraina, secondo me. Quindi, mi auguro che sia una questione di poche settimane, così come ha detto il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio l'altro giorno a Parigi quando eravamo al vertice del G7, che ha parlato di 2-4 settimane» – ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Speriamo che sia così, - ha aggiunto - la nostra pressione è sempre quella per arrivare ad un cessate del fuoco il prima possibile, però con decisioni che sono indipendenti dalla nostra volontà» - ha concluso Tajani.

Nyt: «Nuovo missile Usa usato contro scuola e palestra, 21 morti»

Gli Stati Uniti avrebbero usato un missile balistico di nuova concezione il primo giorno della guerra contro l'Iran, lo scorso 28 febbraio, colpendo una scuola elementare e una palestra nella città di Lamerd, nel sud del Paese, causando la morte di almeno 21 persone. Lo scrive il New York Times citando esperti di armi e un'analisi visiva.



L'attacco è avvenuto lo stesso giorno in cui un missile da crociera Tomahawk statunitense ha colpito una scuola nella città di Minab, a diverse centinaia di chilometri di distanza, uccidendo 175 persone, in gran parte studentesse. Nel caso di Lamerd, tuttavia, si è trattato di un'arma che non era mai stata testata in combattimento.

Sale ancora il prezzo del petrolio

I prezzi del petrolio sono ancora aumentati. Il prezzo di un barile (159 litri) di greggio Brent del Mare del Nord con consegna a maggio è salito fino al 4% durante la notte, raggiungendo quasi i 117 dollari.



Questo ha riportato il prezzo del petrolio vicino al massimo intermedio di 119,50 dollari raggiunto tre settimane fa. Nelle prime ore del mattino, il prezzo si attestava a 115,55 dollari, il 2,7% in più rispetto alla fine della scorsa settimana. Il Brent è aumentato di quasi il 60% dall'inizio della guerra con l'Iran. Anche i prezzi di altri tipi di greggio sono aumentati vertiginosamente dall'attacco israeliano e statunitense all'Iran.



Un barile di greggio Wti statunitense costava poco più di 100 dollari lunedì mattina, oltre il 50% in più rispetto al prezzo precedente all'inizio della guerra con l'Iran. L'impennata dei prezzi sta avendo conseguenze sulle economie e sui consumatori di tutto il mondo, con i costi del carburante tra quelli che hanno subito un'impennata.