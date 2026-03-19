La Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco ha deciso, su proposta del ministero della Cultura, di presentare all'Unesco tre nuove candidature per l'iscrizione a patrimonio culturale immateriale. Sono il presepe, l'appassimento delle uve della Valpolicella e il patrimonio alimentare alpino. Lo afferma una nota del Mic.

La candidatura “Il presepe, dalle origini a tradizione culturale, e l'arte di crearlo” valorizza «la creatività artistica, l'artigianato e la spiritualità popolare delle comunità presepiali, con contributi dell'Associazione Italiana Amici del Presepio e dei luoghi simbolo di Greccio e Assisi.

L'iniziativa, promossa dall'Italia con la partecipazione di Spagna e Uruguay, acquista un significato particolare nell'anno in cui ricorrono gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi». La tradizione del presepe, ha dichiarato il ministro Giuli, è «un elemento qualificante della identità culturale italiana, un collante sociale per le nostre comunità e una testimonianza eccelsa dell'artigianato artistico tradizionale».



La candidatura nazionale “Il rito della messa a riposo delle uve della Valpolicella” racconta «la tradizione dell'appassimento delle uve e il legame profondo tra comunità, paesaggio e cultura produttiva. Il dossier, destinato anch'esso alla Lista rappresentativa, è frutto della collaborazione tra Snodar, il Consorzio dei vini della Valpolicella e istituzioni accademiche».



L'Italia partecipa inoltre alla candidatura multinazionale “Patrimonio alimentare alpino: programmi culturali di salvaguardia promossi dalle comunità”, coordinata dalla Svizzera con la partecipazione di Francia e Slovenia, «per il Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia. L'iniziativa raccoglie pratiche alimentari tradizionali delle comunità alpine e rappresenta un modello virtuoso di collaborazione internazionale per la tutela e la trasmissione dei saperi locali».