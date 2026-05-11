Il blocco in corso dei fertilizzanti nello Stretto di Hormuz rischia di scatenare una grave crisi umanitaria entro poche settimane, ha dichiarato il capo di una task force delle Nazioni Unite incaricata di sbloccare il passaggio di questi materiali cruciali. «Abbiamo poche settimane per scongiurare quella che probabilmente sarà una grave crisi umanitaria. Potremmo trovarci di fronte a una crisi che farà precipitare nella fame altri 45 milioni di persone», ha detto Jorge Moreira da Silva all'AFP in un'intervista.