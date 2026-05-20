Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei subacquei italiani dispersi nella tragedia avvenuta alle Maldive, nella grotta sommersa di Alimathà, nell’atollo di Vaavu. Lo confermano fonti della Farnesina. Si tratta della ricercatrice Muriel Oddenino e di Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della docente universitaria Monica Montefalcone, il cui corpo era già stato riportato in superficie nelle scorse ore insieme a quello del biologo Federico Gualtieri.

Le operazioni di recupero, estremamente complesse per profondità, correnti e scarsa visibilità, sono state condotte da un team di speleosub finlandesi specializzati, supportati dalla Guardia costiera maldiviana. I corpi erano stati individuati a circa 60 metri di profondità all’interno della grotta. Proseguono intanto le indagini delle autorità maldiviane e della procura di Roma per chiarire la dinamica dell’incidente.