Il capogruppo di Maurizio Gasparri al Senato per Forza Italia ha annunciato la decisione di lasciare il proprio incarico. La scelta, maturata in autonomia, è stata accompagnata da una dichiarazione in cui sottolinea come esperienza, responsabilità e coerenza guidino il suo percorso politico anche nei momenti più delicati.

Già nelle ore precedenti si erano diffuse indiscrezioni sulle sue possibili dimissioni. Nel pomeriggio è stata quindi convocata una riunione dei senatori del partito per discutere della situazione e individuare un nuovo capogruppo. Tra i nomi più accreditati emerge quello della senatrice Stefania Craxi.

Secondo fonti parlamentari, 14 senatori del gruppo – tra cui i ministri Paolo Zangrillo ed Elisabetta Casellati – avrebbero firmato una lettera in cui si evidenzia la necessità di un cambio alla guida del gruppo per preservarne l’unità. A Gasparri sarebbe stato concesso un margine di 48 ore per organizzare l’uscita. Interpellato sulla vicenda, ha preferito non rilasciare ulteriori commenti.