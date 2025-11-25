È in corso una vasta operazione antidroga della polizia della questura di Roma, nella capitale e a Latina, Nettuno, Pomezia e L'Aquila, con l'impiego di oltre 200 uomini.

L'operazione, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Roma e in particolare dal sostituto procuratore Francesco Cascini, ha disarticolato due organizzazioni dedite al narcotraffico, operanti nei territori di Anzio, Nettuno e Latina. Nel corso delle indagini, che hanno dato luogo all'ordinanza cautelare che dispone la custodia in carcere per 15 persone, che rivestivano le posizioni di vertice dei due gruppi criminali, sono state documentate cessioni di droga il cui volume d'affari è stato stimato in alcuni milioni di euro, sul mercato della vendita al dettaglio dello stupefacente.

L'operazione in corso è svolta dai poliziotti della squadra mobile di Roma, con la collaborazione dell'omologo ufficio investigativo di Latina, nonché con l'ausilio di equipaggi del reparto Prevenzione crimine, di unità cinofile antidroga e del reparto Volo di Roma.

Un'altra operazione è in corso dalle prime ore di oggi nel ragusano: i carabinieri della compagnia di Vittoria e la squadra mobile della polizia di Ragusa stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere - emessa dal gip del Tribunale di Catania - a carico di 14 indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi. L'indagine è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Catania.