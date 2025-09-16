«Abbiamo iniziato l'operazione intensiva a Gaza City, questa è una fase cruciale, il 40% degli abitanti della città è stato evacuato. Più di 350.000 residenti hanno già lasciato la città, e l'esodo è continuato durante la notte». Lo ha dichiarato Benyamin Netanyahu questa mattina all'inizio della sua testimonianza in tribunale, aggiungendo: «Non ho chiesto porte chiuse per far capire che lo Stato di Israele si trova in una posizione cruciale». La dichiarazione è stata la premessa per chiedere di essere esentato dalla sua testimonianza regolarmente programmata a causa di «cose importanti che stanno accadendo».

Idf: «Abbiamo iniziato a distruggere siti Hamas a Gaza City»

«Abbiamo iniziato a distruggere le infrastrutture di Hamas a Gaza City, la città è un'area di combattimento pericolosa»: è il messaggio del portavoce in lingua araba dell'Idf sui social agli abitanti di Gaza City. «Restare all'interno dell'area mette in pericolo la vostra vita. Evacuate il più rapidamente possibile verso le zone indicate, con veicoli o a piedi, attraverso la strada Rashid a sud del fiume Gaza. Unitevi a oltre il 40% dei residenti che hanno già lasciato la città per proteggere sé stessi e i loro cari».

Al Jazeera: «Almeno 62 uccisi nella Striscia, 52 a Gaza City»

È salito ad almeno 62 morti il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani oggi nella Striscia, 52 dei quali uccisi a Gaza City. Lo riferisce al Jazeera citando fonti mediche.

Ue: «L'offensiva a Gaza City porterà più distruzione e morti»

«L'Ue ha costantemente esortato Israele a non intensificare la sua operazione a Gaza City». «L'intervento militare porterà a più distruzione, più morti e più sfollamenti» della popolazione «e siamo stati chiari sul fatto che questo aggraverà anche la situazione umanitaria già catastrofica e metterà anche in pericolo la vita degli ostaggi. È giunto il momento di interrompere il ciclo di violenza, di distruzione e di sofferenza e questo deve finire ora». Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Anouar El Anouni nel corso dell'incontro con la stampa.