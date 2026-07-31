Il presidente degli Stati Uniti definisce l'intesa un «passo monumentale» verso una pace duratura. Il piano prevede il ritiro delle truppe israeliane e una missione internazionale a Gaza

« Oggi il Board of Peace ha raggiunto un accord o storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature». Lo afferma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un messaggio pubblicato su Truth.

Secondo quanto riferito da Trump, una volta completato il disarmo, «le forze israeliane si ritireranno» dalla Striscia di Gaza, mentre una Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza del territorio, «a beneficio dei suoi residenti e dei Paesi vicini».

La conferma dell'intesa è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas, secondo fonti citate dai media internazionali. Le stesse fonti riferiscono che il vertice dedicato alla «fase 2» della tregua dovrebbe tenersi «presto» al Cairo, con l'obiettivo di definire i prossimi passaggi del processo negoziale.