Le mobilitazioni dei dipendenti, riuniti nel collettivo “No Azure for Apartheid”, denunciano l’uso delle tecnologie dell’azienda da parte dell’Idf. Scontri nella sede di Redmond
Da mesi il collettivo interno No Azure for Apartheid contesta i rapporti tra Microsoft e le forze armate israeliane. Secondo gli attivisti, la tecnologia del colosso di Redmond verrebbe usata per “uccidere i palestinesi” e per alimentare sistemi di sorveglianza di massa. Le manifestazioni, ribattezzate “Intifada dei lavoratori”, hanno raggiunto il culmine con due giornate consecutive di mobilitazioni.
Licenziamenti e scontri con la polizia
La tensione non è nuova. Lo scorso maggio un dipendente era stato licenziato dopo aver interrotto un discorso del ceo Satya Nadella, mentre ad aprile altri due erano stati allontanati per proteste analoghe durante i festeggiamenti del cinquantesimo anniversario dell’azienda. Nell’ultima ondata di mobilitazioni, 18 dipendenti sono stati arrestati con accuse di “violazione di proprietà privata, danni, resistenza a pubblico ufficiale e ostruzione”.
Vernice sul logo e accuse di sorveglianza
Le autorità parlano di un corteo meno pacifico del precedente, con i manifestanti che avrebbero opposto resistenza e spruzzato vernice rossa sul logo all’ingresso della sede di Redmond. Le proteste seguono alle rivelazioni dell’Associated Press e del Guardian: dopo il 7 ottobre 2023, l’uso da parte dell’Idf delle tecnologie Microsoft sarebbe cresciuto di 200 volte, con la piattaforma Azure utilizzata per archiviare dati sensibili raccolti da intercettazioni e sorveglianza di massa nei Territori occupati.
Microsoft annuncia una revisione
L’azienda si difende. Microsoft ha dichiarato che Nadella non era a conoscenza della natura dei dati archiviati dall’intelligence israeliana e ha affidato a uno studio legale un’indagine interna, promettendo una revisione “urgente” sull’uso delle proprie tecnologie da parte dell’esercito israeliano. Ma gli attivisti non si placano: denunciano che i sistemi del colosso tech siano “utilizzati da Israele per sorvegliare, affamare e uccidere i palestinesi”.
La replica dell’azienda
Dopo gli arresti, Microsoft ha diffuso una nota in cui ribadisce l’impegno per i diritti umani, ma avverte: “Continuerà ad impegnarsi a fondo per rispettare i propri standard sui diritti umani in Medio Oriente”, ma allo stesso tempo “sosterrà e adotterà misure chiare per contrastare azioni illegali che danneggiano la proprietà, interrompono le attività commerciali o minacciano e danneggiano gli altri”.