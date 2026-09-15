Dopo la decisione del governo di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen con la Spagna, all'aeroporto di Fiumicino, in corrispondenza dei primi voli arrivati questa mattina rispettivamente da Barcellona e Madrid, sono scattati ad opera della Polizia di Frontiera i primi controlli a campione su passeggeri di Paesi terzi (extra Ue) in arrivo dalla Spagna. La macchina operativa per predisporre le verifiche si è messa in moto già da ieri sera. Le verifiche sono "selettive", e sotto la lente saranno cittadini di Paesi terzi in arrivo dalla Spagna, per accertare se siano in possesso dei documenti idonei a circolare in ambito Schengen. ANSA/TELENEWS