Salgono a 42 gli indagati nell'indagine della Procura di Milano con al centro i pestaggi e le torture nei confronti dei giovani detenuti nel carcere minorile Beccaria.

Lo si evince dalla richiesta di incidente probatorio firmato dalle pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena e dall'aggiunto Letizia Mannella e notificato nelle scorse ore. Fra di loro anche tre ex direttori dell'istituto. Le accuse a vario titolo sono tortura, maltrattamenti aggravati, lesioni, e falso. L'anno scorso erano stati arrestati 13 agenti di polizia penitenziaria mentre 8 erano stati sospesi. Le parti offese sono in tutto 33.

I referti falsi

I tre operatori sanitari indagati nell'inchiesta sui presunti maltrattamenti e torture nel carcere minorile Beccaria di Milano sono accusati di aver redatto «referti falsi o concordati con gli agenti di polizia penitenziaria» per nascondere le lesioni riportate dai detenuti e «assistendo a plurime aggressioni» da parte degli agenti.

È quanto osservano l'aggiunta Letizia Mannella e le pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena nella richiesta di incidente probatorio.

«Omettendo di attivare qualsiasi segnalazione od intervento, non impedivano il verificarsi di condotte reiterate violente e umilianti all'interno dell'Ipm».

I tre operatori indagati sono il coordinatore sanitario del carcere, il medico e il coordinatore infermieristico.