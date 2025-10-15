È accaduto nel quartiere Gorla. Il 52enne ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda, avrebbe tentato il suicidio

Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Avrebbe tentato il suicidio dopo avere accoltellato la vittima, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato fermato per omicidio aggravato su ordine del pm di turno, Alessia Menegazzo.

È accaduto nella tarda serata di ieri in via Iglesias, nel quartiere Gorla, alla periferia nord di Milano. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa, allarmati per le urla provenienti da un appartamento del civico 33. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura e i sanitari del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

La polizia è ora al lavoro per ricostruire quanto accaduto. La polizia scientifica sta eseguendo i rilievi all'interno dell'appartamento. Sul posto, per coordinare l'attività della polizia, è intervenuto anche il magistrato di turno. Gli investigatori sono al lavoro per capire cosa sia accaduto nell'abitazione e ricostruire la dinamica della tragedia.

Secondo una prima ricostruzione tra la vittima e il 52enne, entrambi italiani, ci sarebbe stata una relazione. Testimoni riferiscono di aver sentito la donna chiedere aiuto dal terrazzo della casa. Diverse le coltellate inferte dall'uomo, che poi ha rivolto la stessa arma contro se stesso ferendosi alla gola.