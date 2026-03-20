La conferma della famiglia sui social: «Per il mondo era un simbolo di forza. Per noi un marito devoto, un padre e un nonno amorevole

È morto l'attore americano Chuck Norris, star del cinema d'azione. Lo ha reso noto la famiglia.

L'interprete ed ex campione del mondo di karate, il 10 marzo ha compiuto 86 anni, e secondo il sito Tmz nelle scorse ore era stato ricoverato per "un'emergenza medica sull'isola di Kauai", nelle Hawaii.

Chuck Norris, è famoso per il suo ruolo in "Walker, Texas Ranger", "The Delta Force" e "Missing in Action". «È con il cuore pesante che la nostra famiglia condivide l'improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris - ha detto la famiglia su Instagram - Per il mondo era un artista di arti marziali, un attore e un simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e un nonno amorevole, un fratello incredibile e il cuore della nostra famiglia».