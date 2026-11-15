Tre giorni. Era il tempo che, secondo le previsioni circolate all’inizio dell’invasione, avrebbe dovuto bastare a Putin per piegare Kiev. Una guerra lampo, il governo ucraino rovesciato, una parata a Mosca da celebrare come una grande vittoria.

Sono passati quasi cinque anni. E la guerra continua.

Adesso il Cremlino torna a minacciare l’Europa. Se non ci sarà un accordo politico, dice, la Russia userà la forza. Lavrov parla di un treno che sta partendo e di un’Europa che cerca di salire sull’ultimo vagone.

Una bella immagine. Peccato che quel treno sia partito nel febbraio 2022 e non sia ancora arrivato alla destinazione annunciata.

Prima di lasciarsi impressionare dalle minacce, sarebbe utile ricordare qualche pagina della storia militare russa.

Nel 1905 il Giappone sconfisse clamorosamente la flotta dello zar a Tsushima. Nel 1920 l’Armata Rossa fu fermata dai polacchi alle porte di Varsavia. Nel 1939 Stalin invase la Finlandia, convinto di liquidare la partita in poche settimane. La guerra durò oltre tre mesi. L’Unione Sovietica ottenne territori, ma pagò un prezzo altissimo e non riuscì a piegare il Paese.

La Seconda guerra mondiale è un capitolo diverso. L’Unione Sovietica fu decisiva nella sconfitta del nazismo. Pagò un prezzo spaventoso: circa 27 milioni di morti. Fu una vittoria di popolo, di sacrificio e di resistenza. Per la sconfitta del nazismo furono determinanti gli anglo americani e gli alleati occidentali.

Poi venne l’Afghanistan. Nel 1979 Mosca entrò per sostenere un governo amico. Rimase dieci anni. Quasi migliaia di soldati sovietici morirono. Nel febbraio 1989 l’Armata Rossa se ne andò senza aver vinto la guerra. Due anni dopo l’Unione Sovietica si dissolse.

In Cecenia la prima guerra finì con una pesante sconfitta politica e militare per Mosca. La seconda fu vinta, ma dopo aver trasformato Grozny in un cumulo di macerie. In Georgia, nel 2008, la Russia ottenne una vittoria militare rapida contro un avversario molto più piccolo. A Budapest, nel 1956, e a Praga, nel 1968, i carri armati sovietici soffocarono le rivolte dei popoli che vivevano sotto il controllo di Mosca.

Una storia fatta da tante sconfitte. Certo non solo quelle. Ma non possiamo parlare di una potenza invincibile.

E arriviamo all’Ucraina.

Putin pensava di chiudere la partita in pochi giorni. Non è andata così. Kiev ha resistito. Le colonne russe hanno dovuto ritirarsi dalla regione della capitale. Mosca ha perso terreno a Charkiv e Cherson nell’autunno del 2022. L’incrociatore Moskva, simbolo della flotta russa nel Mar Nero, è affondato. Nel giugno 2023 persino il capo dei mercenari Wagner ha marciato verso Mosca, mettendo a nudo la fragilità del potere russo.

Per conquistare Bachmut, una città di dimensioni relativamente modeste, sono serviti mesi di combattimenti e un numero enorme di vittime.

E oggi, a quasi cinque anni dall’invasione, la Russia non controlla neppure per intero le quattro regioni ucraine che Putin ha dichiarato annesse: Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Cherson.

Le condizioni poste da Putin nel giugno 2024 erano chiare: ritiro ucraino da quei territori e rinuncia di Kiev alla Nato. Obiettivi che Mosca non è riuscita a imporre sul campo.

Le stime dell’Institute for the Study of War indicano che le perdite russe, tra militari uccisi e gravemente feriti, si avvicinano a 1,6 milioni nel novembre 2026. Sono stime, non bilanci ufficiali verificabili, ma danno la misura del costo umano di questa guerra.

Ecco il punto.

La Russia resta una grande potenza militare. Ha armi nucleari, missili, uomini e risorse. Nessuno dovrebbe sottovalutarla. Ma una cosa è la forza militare, un’altra è la capacità di vincere una guerra e raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati.

Putin ha promesso una vittoria rapida. Ha ottenuto una guerra interminabile. Ha promesso di indebolire la Nato. Ha contribuito ad allargarla. Ha minacciato Kiev e oggi minaccia l’Europa.

Le minacce non sono una dimostrazione di forza. E il rumore delle armi non coincide necessariamente con la vittoria.

Il treno di Lavrov viaggia da quasi cinque anni. Prima di minacciare l’Europa, forse sarebbe il caso di controllare dov’è arrivato finora.