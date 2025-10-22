Il mezzo su cui viaggiavano, una barca di ferro poco robusta, si è improvvisamente capovolta facendo finire le persone in acqua. La Procura ha aperto un’inchiesta
Quaranta migranti subsahariani, inclusi alcuni neonati, sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia, in Tunisia.
Lo rende noto la radio locale Mosaique citando il portavoce del tribunale di Mahdia, Walid Chatrbi, secondo cui altri 30 migranti sono stati salvati dalle unità della guardia costiera.
I 70 migranti viaggiavano su una barca di ferro poco robusta. Al largo di Salakta, nella parte sudorientale del paese, l’imbarcazione si è improvvisamente ribaltata.
La Procura, fa sapere il portavoce, ha ordinato l'apertura di un'indagine.