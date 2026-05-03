Serviva una vittoria e i nerazzurri rispondono presente. Gara controllata e scudetto celebrato davanti a un San Siro gremito

L’Inter è campione d’Italia. Il verdetto arriva a San Siro, al termine di una partita che consegna ai nerazzurri lo scudetto davanti al proprio pubblico, battendo il Parma 2 a 0 con i gol di Thuram e Mkhitaryan e chiudendo definitivamente i conti nella corsa al titolo.

Inter-Parma, la partita dello scudetto

Serviva una vittoria e l’Inter non ha sbagliato. La squadra nerazzurra ha imposto il proprio ritmo sin dai primi minuti, controllando il match e gestendo con lucidità i momenti chiave della gara. Il Parma ha provato a resistere, ma la differenza di qualità e di motivazioni è emersa con il passare dei minuti.

Il gol che ha sbloccato la partita ha fatto esplodere San Siro. Da lì in poi è stata una lunga attesa, vissuta tra tensione e consapevolezza, fino al triplice fischio che ha liberato tutta la gioia del popolo interista.

La festa a San Siro e in tutta Milano

Al fischio finale è partita la festa. I giocatori si sono riversati in campo, abbracciandosi sotto la curva, mentre dagli spalti è arrivato un boato che ha attraversato tutta Milano. San Siro si è trasformato in un’unica onda nerazzurra. Continua a leggere