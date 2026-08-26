Un incendio nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) di Islamabad ha causato la morte di 14 neonati. Lo riporta Times of India e altri media locali. Secondo i funzionari del Pims, al momento dell'incendio il reparto ospitava 15 neonati, e solo uno è stato tratto in salvo, come riportato dall'emittente locale Geo News.

L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto, secondo quanto riferito dai soccorritori.

I soccorritori affermano di aver tratto in salvo almeno 19 persone dall'ospedale: dieci donne, sette bambini e due uomini. Lo riporta la Bbc.