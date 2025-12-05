L’Anas annuncia l’intensificazione degli spostamenti a partire da oggi pomeriggio verso i grandi centri urbani mentre è previsto lunedì pomeriggio il rientro verso le grandi città
Sono circa 31,4 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti nel Ponte dell’Immacolata sulla rete Anas verso le località montane, i capoluoghi e i centri commerciali per acquisti e/o gite ai mercatini di Natale. Un aumento del traffico che interesserà l’A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria. Un lungo ponte che apre di fatto le festività natalizie con molti italiani che prenderanno d’assalto la rete viaria italiana a partire da oggi pomeriggio e sabato mattina per gli spostamenti da e verso i grandi centri urbani mentre è previsto lunedì pomeriggio il rientro verso le grandi città. Lungo la rete Anas è in vigore il divieto di transito dei veicoli pesanti domenica 7 e lunedì 8 dicembre dalle 9 alle 22.
«In queste festività caratterizzate da spostamenti di breve e media percorrenza – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme – chiediamo a chi si mette in viaggio di rispettare i limiti di velocità, le distanze tra i veicoli e di evitare qualsiasi tipo di distrazione alla guida, innanzitutto con l’uso del cellulare. Inoltre, dotarsi, come previsto dalla normativa nazionale, di catene a bordo o di pneumatici invernali. Ricordiamoci sempre – sottolinea l’Ad Anas - che la sicurezza dipende dai comportamenti di ciascuno di noi. Come recita il nostro spot, quando sei alla guida tutto può aspettare».