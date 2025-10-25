L’uomo, un 70enne, è precipitato in un fossato di circa 7 metri. Inutili i soccorsi, si indaga sulle cause dell’incidente

Un turista giapponese è morto ieri sera a Roma dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. L'uomo, che aveva circa 70 anni, è precipitato nel fossato da un'altezza di circa 7 metri.

Inutili i soccorsi. Per raggiungerlo i pompieri hanno forzato il cancello d'ingresso all'esterno del Pantheon. Da chiarire le cause dell'accaduto.