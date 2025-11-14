La tragedia è avvenuta in un palazzo in zona Monteverde, nella tarda serata di ieri. I militari hanno che si trovava nella stessa stanza con la vittima. Per lui l'accusa è quella di omicidio

Un ragazzo di 27 anni è morto dopo essere precipitato da un b&b al terzo piano di un palazzo di via di San Calepodio, in zona Monteverde a Roma. È accaduto nella tarda serata di ieri. Sul posto i carabinieri che hanno arrestato un venticinquenne che si trovava nella stanza con lui. È accusato di omicidio.

Da una prima ricostruzione, i due stavano litigando poco prima che la vittima precipitasse dal balcone. Sono in corso indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. A dare l'allarme alcuni residenti. I due lavoravano entrambi come commessi nella capitale.