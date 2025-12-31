Il 56enne è rimasto schiacciato su un carrello elevatore mentre stava lavorando nel capannone di una ditta di distribuzione alimentare

Nell'ultimo giorno dell'anno in Sardegna si registra un morto sul lavoro. Si tratta di un elettricista di 56 anni che è stato schiacciato su un carrello elevatore mentre stava lavorando per una manutenzione elettrica nel capannone della ditta distribuzione alimentare Gruppo Alimentare Sardo, nella zona industriale di Predda Niedda a Sassari, strada numero 8.

Secondo quanto appreso l'uomo si trovava sul cestello azionato da un altro operatore a terra, quando, per cause non ancora accertate, è rimasto schiacciato contro la parete della struttura.

È intervenuta un'ambulanza del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco e lo Spresal mentre le indagini sono affidate ai carabinieri. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sull'accaduto.