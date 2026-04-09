Braccia incrociate per chiedere maggiori tutele contrattuali rispetto ai carichi di lavoro. A essere coinvolti in particolare i centri di Roma, Milano e Napoli

Voli a rischio domani per uno sciopero di quattro ore dei controllori del traffico aereo Enav, che coinvolgerà in particolare i centri di controllo di Roma, Milano e Napoli. I sindacati Uiltrasporti, Ugl-Ta, Astra e Fast-Confsal-Av hanno annunciato lo stop dalle 13 alle 17 per chiedere, soprattutto, maggiori tutele contrattuali rispetto ai carichi di lavoro.

Ad incrociare le braccia anche il personale di Techno Sky, controllata di Enav che si occupa della gestione e manutenzione dei sistemi tecnologici legati ai servizi di assistenza al volo, e quello di Adr Security a Roma Fiumicino.