Il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro nella zona est del capoluogo pontino, a 4 km dal centro

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 4:10 a Latina nel Lazio.

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro nella zona est del capoluogo pontino, a 4 km dal centro.

Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.