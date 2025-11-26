Trump ha commentato quanto accaduto: «L'animale che ha sparato è gravemente ferito, ma nonostante tutto pagherà un prezzo altissimo»

Diverse persone sono rimaste colpite in una sparatoria ad un isolato dalla Casa Bianca. Lo riporta la Cnn. Uccisi due soldati della Guardia Nazionale. Un sospetto è stato arrestato.

«La Casa Bianca è a conoscenza e sta monitorando questa tragica situazione». Lo ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt a proposito della sparatoria ad un isolato dalla Casa Bianca precisando che Donald Trump «è stato informato». Poco dopo, Trump stesso ha commentato quanto accaduto: «L'animale che ha sparato ai due membri della Guardia Nazionale è gravemente ferito, ma nonostante tutto pagherà un prezzo altissimo». Poi ha aggiunto: «Dio benedica la nostra Grande Guardia Nazionale e tutti i nostri militari e le forze dell'ordine. Sono persone davvero straordinarie. Sono con voi!».



«È con profondo dolore che confermiamo che entrambi i membri della Guardia Nazionale del West Virginia, colpiti oggi a Washington sono deceduti a causa delle ferite riportate», ha scritto il governatore Patrick Morrisey. «Questi coraggiosi cittadini hanno perso la vita al servizio del loro Paese. Siamo in costante contatto con le autorità federali mentre le indagini proseguono. Tutto il nostro Stato è vicino al dolore delle loro famiglie, dei loro cari e della comunità della Guardia Nazionale. Il West Virginia non dimenticherà mai il loro servizio né il loro sacrificio, e chiederemo la piena responsabilità per questo atto orribile», ha aggiunto.



I due soldati della Guardia Nazionale «hanno aperto il fuoco» contro l'aggressore prima di essere colpiti. Lo riferisce la Cnn. A questo punto non è chiaro se fossero loro l'obiettivo dell'attacco e se siano intervenuti per evitare una sparatoria.



Ad agosto Donald Trump ha deciso di dispiegare nella capitale americana circa 2.000 militari della Guardia Nazionale per «combattere il crimine» nella città. A novembre il mandato è stato prorogato fino a febbraio. Finora non ci sono stati incidenti o scontri tra i residenti e la Guardia Nazionale.