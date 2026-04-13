Falliti i negoziati Usa-Iran a Islamabad, riesplode la tensione con Trump che annuncia un blocco navale dello stretto di Hormuz da oggi alle 16. «La Gran Bretagna e un paio di altri Paesi stanno inviando dei dragamine, gli Usa fermeranno qualsiasi nave paghi un pedaggio a Teheran», dice il tycoon, che torna a minacciare di bombardare le centrali elettriche e avverte la Cina: «Dazi al 50% se invierà armi al regime».

Londra però si sfila e i Pasdaran avvisano: «Intrappoleremo i nemici nel vortice mortale di Hormuz». La delegazione guidata da Vance ha lasciato il Pakistan nella notte: «Era l'ultima offerta, non si sono impegnati sul nucleare».«Richieste irragionevoli», la replica. Putin sente Pezeshkian e si offre come mediatore. Tank israeliani speronano mezzi italiani di Unifil, Netanyahu visita le truppe in Libano.