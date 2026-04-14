I pm capitolini contestano i reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica
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Jacques Moretti e Jessica Maric
La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jacques e Jessica Moretti nell'ambito del procedimento legato all'incendio del 31 dicembre a Crans Montana nel locale Le Constellation.
Nei loro confronti i pm capitolini, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, contestano i reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica.